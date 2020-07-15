Na ausência de público, Santos incluirá bonecos com fotos de torcedores na volta aos jogos

Como alternativa para a falta de público na retomada do Campeonato Paulista, na próxima semana, o Santos colocará fotos de torcedores nas arquibancadas das partidas em que for mandante.

A iniciativa também servirá como forma de arrecadação financeira em tempos sem bilheteria. Serão instalados bonecos personalizados com fotografias dos rostos dos adeptos, custando entre R$ 25 e R$ 200. O preço varia se o interessado é, ou não, sócio do clube. Essa estratégia é inspirada em ações de clubes europeus em seus retornos pós-quarentena e será adotada já na reestreia do Peixe no Estadual, no dia 22, contra o Santo André, líder geral da competição, na Vila Belmiro. Basta um empate neste confronto para o Alvinegro Praiano garantir a sua classificação às quartas de final do Paulistão com uma rodada de antecedência.