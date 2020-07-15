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Na ausência de público, Santos incluirá bonecos com fotos de torcedores na volta aos jogos

Iniciativa também visará a obtenção de quantias financeiras na ausência de bilheteria...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 16:56

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:56

Crédito: Divulgação/Santos
Como alternativa para a falta de público na retomada do Campeonato Paulista, na próxima semana, o Santos colocará fotos de torcedores nas arquibancadas das partidas em que for mandante.
A iniciativa também servirá como forma de arrecadação financeira em tempos sem bilheteria. Serão instalados bonecos personalizados com fotografias dos rostos dos adeptos, custando entre R$ 25 e R$ 200. O preço varia se o interessado é, ou não, sócio do clube. Essa estratégia é inspirada em ações de clubes europeus em seus retornos pós-quarentena e será adotada já na reestreia do Peixe no Estadual, no dia 22, contra o Santo André, líder geral da competição, na Vila Belmiro. Basta um empate neste confronto para o Alvinegro Praiano garantir a sua classificação às quartas de final do Paulistão com uma rodada de antecedência.
Confira o catálogo de preços:
– Não Sócios: R$ 200– Sócios Silver: R$ 100– Sócios Gold: R$ 50– Sócios Black: R$ 25

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