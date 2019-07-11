Mundial Sub-17: sorteio define seleções que vão jogar no Kleber Andrade

Publicado em 11 de julho de 2019 às 14:23
- Atualizado há 6 anos
Na manhã desta quinta-feira, a Fifa realizou o sorteio que definiu os grupos do Mundial Sub-17, competição que vai acontecer no Brasil e terá o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, como uma das sedes. O Brasil, anfitrião, ficou no Grupo A junto com Angola, Canadá e Nova Zelândia. O sorteio aconteceu na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.
O estádio de Cariacica vai receber 12 jogos da primeira fase (confira a lista abaixo). No entanto, a seleção brasileira, que tem dois capixabas convocados recentemente para amistosos, não fará jogos em solo capixaba na primeira fase. Poderá jogar no Espírito Santo caso avance às fases seguintes.
27 de outubro (Domingo) – Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda
28 de outubro (Segunda) – Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões
30 de outubro (Quarta-feira) – Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda
31 de outubro (Quinta-feira) – Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões
02 de novembro (Sábado) – Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão
03 de novembro (Domingo) – Argentina x Tajiquistão e Ilhas Salomão x México
A seleção brasileira estreia no dia 26 de outubro, contra o Canadá, no estádio Bezerrão, em Brasília. Também na casa do clube Gama, o Brasil enfrenta a a Nova Zelândia, pela segunda rodada, no dia 29, e encerra sua participação na primeira fase contra a Angola, dia 1º de novembro, no estádio Olímpico de Goiânia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o