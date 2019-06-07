Home
Mulher que acusa Neymar de estupro presta depoimento em São Paulo

Najila Trindade Mendes de Souza compareceu para prestar depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na região de Santo Amaro, em São Paulo