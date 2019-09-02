Home
>
Futebol
>
Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk concorrem ao prêmio Fifa The Best

Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk concorrem ao prêmio Fifa The Best

A Fifa anunciou os finalistas na manhã desta segunda-feira (02). Quem vai levar?

Lance

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 15:04

 - Atualizado há 6 anos

Depois de protagonizarem a decisão do prêmio de melhor jogador da temporada na Europa pela Uefa, o trio Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk está concorrendo também ao 'Fifa The Best', que premia os melhores do mundo na temporada. A entidade máxima do futebol anunciou os finalistas na manhã desta segunda-feira (02). 

Recomendado para você

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10)

Arrascaeta carrega Flamengo para a semifinal do Intercontinental

Rubro negro inicia a caminhada nesta quarta-feira

Flamengo busca o bi: relembra campanhas de brasileiros no Mundial de Clubes

Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk são os finalistas do prêmio Fifa The Best Crédito: Reprodução/Lance

Vencedor na eleição da Uefa, Van Dijk irá concorrer com os craques que já ganharam o prêmio por cinco vezes cada um. Além do 'The Best', Messi também está concorrendo ao prêmio 'Puskás', de gol mais bonito da temporada. Juan Quintero, do River Plate e Dániel Zsóri, do Debrecen, concorrem ao lado do argentino.  

>Fifa pode liberar ingressos para alunos da rede pública no Mundial Sub-17

O brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig, estava entre os 10 melhores para o Puskás, mas não avançou a final. Outro brasileiro que chegou ao Top-10, mas não foi à final, é técnico Tite, da Seleção Brasileira, que foi superado por Pep Guardiola, do Manchester City; Jurgen Klopp, do Liverpool e Mauricio Pochettino, do Tottenham.

Contudo, o Brasil estará representado na cerimônia de premiação com os goleiros Alisson, do Liverpool e Ederson, do Manchester City, que concorrem com Ter Stegen, do Barcelona, como melhores da posição. No feminino, Megan Rapinoe e Alex Morgan, que brilharam na Copa do Mundo pelos Estados Unidos, disputam o prêmio de melhor jogadora com a britânica Lucy Bronze. Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 23 de setembro, em Milão.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cristiano ronaldo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais