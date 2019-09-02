Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk concorrem ao prêmio Fifa The Best

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 15:04
- Atualizado há 6 anos
Depois de protagonizarem a decisão do prêmio de melhor jogador da temporada na Europa pela Uefa, o trio Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk está concorrendo também ao 'Fifa The Best', que premia os melhores do mundo na temporada. A entidade máxima do futebol anunciou os finalistas na manhã desta segunda-feira (02).
Vencedor na eleição da Uefa, Van Dijk irá concorrer com os craques que já ganharam o prêmio por cinco vezes cada um. Além do 'The Best', Messi também está concorrendo ao prêmio 'Puskás', de gol mais bonito da temporada. Juan Quintero, do River Plate e Dániel Zsóri, do Debrecen, concorrem ao lado do argentino.
O brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig, estava entre os 10 melhores para o Puskás, mas não avançou a final. Outro brasileiro que chegou ao Top-10, mas não foi à final, é técnico Tite, da Seleção Brasileira, que foi superado por Pep Guardiola, do Manchester City; Jurgen Klopp, do Liverpool e Mauricio Pochettino, do Tottenham.
Contudo, o Brasil estará representado na cerimônia de premiação com os goleiros Alisson, do Liverpool e Ederson, do Manchester City, que concorrem com Ter Stegen, do Barcelona, como melhores da posição. No feminino, Megan Rapinoe e Alex Morgan, que brilharam na Copa do Mundo pelos Estados Unidos, disputam o prêmio de melhor jogadora com a britânica Lucy Bronze. Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 23 de setembro, em Milão.
