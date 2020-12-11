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Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Alisson concorre na categoria de goleiros com Neuer e Oblak. Arrascaeta, do Flamengo, segue na disputa pelo Puskás de gol mais bonito...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 12:59

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:59

Crédito: Divulgação/Fifa
A Fifa anunciou na tarde desta sexta-feira os três finalistas dos prêmios The Best, de melhor do mundo na temporada 2019/20. Entre os jogadores, concorrem o argentino Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o polonês Lewandwski, do Bayern de Munique.A cerimônia virtual de divulgação dos vencedores será realizada na próxima quinta-feira, 17 de dezembro, com transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O evento será conduzido pela jornalista inglesa Reshmin Chowdhury e pelo ex-jogador holandês Ruud Gullit.
Entre as mulheres, as três finalistas ao prêmio The Best são a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City; a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea; e a francesa Wendie Renard, do Lyon.
+ Confira a tabela da Liga dos Campeões
Se Neymar ficou de fora dos finalistas do melhor jogador, outro brasileiro representará o país na premiação: Alisson, do Liverpool. Ele concorre com o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e com o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid, ao posto de melhor goleiro da temporada.
O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, segue na disputa pelo Puskás de gol mais bonito. Seus adversários são o compatriota Luis Suárez, ex-Barcelona e hoje no Atlético de Madrid, e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham.
Os candidatos pré-selecionados receberam votos de técnicos e capitães de seleções, um jornalista de cada país afiliado à Fifa, além dos torcedores que puderam votar no site da entidade. Há um peso diferenciado para cada um desses grupos de eleitores.
Apenas no Prêmio Puskás de gol mais bonito, o formato é diferente. Um grupo formado por integrantes do Fifa Legends, ídolos do futebol indicados pela entidade, divide a escolha o público geral, com o mesmo peso para ambas as partes.CONFIRA OS FINALISTAS DE TODAS AS CATEGORIAS
Melhor jogador:Lionel Messi (Barcelona)Cristiano Ronaldo (Juventus)Robert Lewandowski (Bayern de Munique)
Melhor jogadora:Lucy Bronze (Manchester City)Pernille Harder (Chelsea)Wendie Renard (Lyon)
Melhor goleiro:Manuel Neuer (Bayern de Munique)Alisson Becker (Liverpool)Jan Oblak (Atlético de Madrid)Melhor goleira:Bouhaddi Sarah (Lyon)Christiane Endler (PSG)Ayssa Naeher (Chicago Red Stars)
Melhor técnico - Masculino:Marcelo Bielsa (Leeds United)Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique)Jürgen Klopp (Liverpool)
Melhor técnico - Feminino:Emma Hayes (Chelsea)Jean-Luc Vasseur (Lyon)Sarina Wiegman (Seleção da Holanda)
Prêmio Puskás:Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)Luis Suárez (Barcelona/Atlético de Madrid)Heung-min Son (Tottenham)

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