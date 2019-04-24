Home
>
Futebol
>
Menina brilha entre os garotos de time sub-9 e é campeã em Goiás

Menina brilha entre os garotos de time sub-9 e é campeã em Goiás

A pequena Liz Rhem, de 9 anos, é zagueira e se sente totalmente à vontade mesmo sendo a única garota da equipe