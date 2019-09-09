Futebol Feminino

Meia do Flamengo, capixaba Ana Carla quer inspirar jogadoras do Estado

Ana Carla marcou o gol rubro-negro na derrota para o Corinthians por 2 a 1 e manteve o time vivo para o jogo de volta da semifinal

A capixaba Ana Carla, meia-atacante do Flamengo, marcou o gol rubro-negro na derrota para o Corinthians por 2 a 1, no jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, que aconteceu no domingo (08), no Kleber Andrade, em Cariacica. Foi o primeiro gol da capixaba no Klebão.

A meia-atacante capixaba Ana Carla comemorou o gol com os familiares no Kleber Andrade Crédito: TV Gazeta/Reprodução

"A gente fica feliz por ter ajudado a equipe. Ter feito o meu primeiro gol na minha primeira vez no Kleber Andrade é uma felicidade em dobro. Família em peso, veio toda e o coraçãozinho foi pra eles na arquibancada. Fico lisonjeada de ter jogado aqui e estou muito feliz", declarou Ana Carla.

Integrante do projeto de parceria firmado entre a Marinha do Brasil e o Flamengo, Ana Carla atua pelo clube e possui a patente de 3º sargento. Pra quem deixou o Espírito Santo em busca de um futuro melhor no Rio de Janeiro, a jogadora se encontrou e quer servir de inspiração para outras capixabas.

"A gente enfrenta muita coisa realmente para estar subindo o nível, e aqui no Estado a gente está lutando pra que isso aconteça. Tem quatro anos que eu saí daqui e fui tentar alguma coisa maior lá no Rio de Janeiro. Estou fora, num clube grande e representando uma nação que é o Flamengo. Então fica também de inspiração para as outras meninas que tem o sonho de jogar em clube grande."

