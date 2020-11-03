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futebol

Mbappé é desfalque do Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig

Atacante sofre com uma lesão no tendão da coxa e não há informações sobre tempo de inatividade. PSG também não conta com Neymar, Icardi, Verratti, Draxler e Bernat...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 09:23

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:23

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
O atacante Kylian Mbappé é desfalque do Paris Saint-Germain para o duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O clube francês comunicou que o atacante sofre com uma lesão no tendão da coxa e não especificou o tempo que o camisa 11 ficará indisponível para o técnico Thomas Tuchel.Além de Mbappé, o PSG já não contava com Neymar e Icardi para o duelo contra os alemães em Paris. Tuchel também não conta com outras peças importantes do plantel, como Verratti, Bernat e Draxler. O time deve começar com um onze inicial alternativo com Kean, Sarabia e Di María no comando do ataque.
O francês participou da última partida do PSG contra o Nantes, anotou um gol de pênalti, mas teve que ser substituído 10 minutos após o tento. O time reencontra o RB Leipzig após a fácil vitória na semifinal da última Champions League, mas vê o jogo como crucial para as pretensões da equipe no torneio.

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