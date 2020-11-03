Mbappé é desfalque do Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig

O atacante Kylian Mbappé é desfalque do Paris Saint-Germain para o duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O clube francês comunicou que o atacante sofre com uma lesão no tendão da coxa e não especificou o tempo que o camisa 11 ficará indisponível para o técnico Thomas Tuchel.Além de Mbappé, o PSG já não contava com Neymar e Icardi para o duelo contra os alemães em Paris. Tuchel também não conta com outras peças importantes do plantel, como Verratti, Bernat e Draxler. O time deve começar com um onze inicial alternativo com Kean, Sarabia e Di María no comando do ataque.