Matador: Richarlison faz dois gols na estreia oficial pelo Everton

O atacante brasileiro Richarlison marcou duas vezes neste sábado, em partida fora de casa pelo Everton, mas a sua equipe empatou por 2 a 2 com o Wolverhampton. O jogo pela primeira rodada do Campeonato Inglês marcou a estreia do ex-jogador do Fluminense pelo clube da cidade de Liverpool em uma partida oficial.
Richarlison deixou o Everton em vantagem no placar em duas oportunidades. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante subiu para cabecear em falta lateral cruzada para dentro da área e contou com a sorte de a bola cair no gramado e sobrar para ele chutar para o gol.
Pouco incomodado depois de abrir o placar, o Everton viu a sua sorte mudar no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Jagielka parou contra-ataque com falta violenta próxima à grande área e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança, aos 43 minutos, o português Rúben Neves bateu no canto do inglês Jordan Pickford e contou com a falha do goleiro para empatar o jogo.
Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Everton voltou a ficar à frente, de novo com um gol de Richarlison. Aos 22 minutos, brasileiro aproveitou pivô do atacante turco Cenk Tosun, invadiu a área com a bola dominada pelo lado esquerdo e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro português Rui Patrício, estreante pelo Wolverhampton. O time da casa empatou aos 35, com o atacante mexicano Raúl Jiménez, que aproveitou cruzamento de Neves e cabeceou sem chance para Pickford.
Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Everton será mandante no próximo sábado, contra o Southampton, enquanto o Wolverhampton vai visitar o Leicester no mesmo dia.
TOTTENHAM VENCE - Fora de casa, o Tottenham venceu por 2 a 1 o Newcastle em outro jogo deste sábado e confirmou favoritismo na rodada de abertura do Inglês. O zagueiro belga Jan Vertonghen abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, o espanhol Joselu empatou aos 10 e Dele Alli fez o último gol do jogo ainda aos 18 minutos da etapa inicial.
O primeiro gol da partida contou com a colaboração da tecnologia, porque o sensor no punho do árbitro Martin Atkinson indicou que a bola cruzou a linha. O colombiano Davinson Sánchez fez um desvio após cobrança de escanteio pelo alto e Vertonghen, dentro da pequena área, cabeceou no travessão. O goleiro eslovaco Martin Dúbravka espalmou para fora antes de a bola quicar, mas o gol foi validado.
Sánchez, porém, perdeu o tempo de bola após cruzamento feito pelo lado direito e não alcançou a bola levantada na área. A falha foi aproveitada por Joselu, que cabeceou para o chão, sem chance para o francês Hugo Lloris. O empate aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo, mas os 18 o Tottenham voltou a ficar em vantagem. Também pelo alto, Alli apareceu no segundo poste e testou no contrapé do goleiro eslovaco.
O placar não se alterou depois disso, mas não por falta de oportunidade. No segundo tempo, Lloris fez defesa bonita em chute de muito perto do espanhol Ayoze Pérez, quase na pequena área. O francês ainda contou com a sorte por causa de duas bolas na trave e porque o brasileiro Kenedy errou domínio quando receberia livre de marcação na frente do goleiro.
O Tottenham também perdeu oportunidades, mas terminou o jogo satisfeito em jogar para manter o placar, objetivo alcançado. A equipe comandada pelo técnico Mauricio Pochettino contou com as atuações ruins do brasileiro Lucas Moura, substituído aos 23 minutos do segundo tempo, e Harry Kane, que aparentou estar sem ritmo de jogo.
O Tottenham vai jogar em casa na segunda rodada, contra o Fulham, no próximo sábado. Pelo Campeonato Inglês, será a primeira vez que o clube de Londres vai atuar em seu estádio novo, o Tottenham Hotspur Stadium, que tem capacidade para 62 mil pessoas. Também no sábado, o Newcastle será visitante, contra o Cardiff.