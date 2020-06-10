Máscaras não são mais obrigatórias a jogadores reservas e comissão técnica na Alemanha

A Federação Alemã de Futebol (DFB) e a liga de futebol profissional do país, a Bundesliga, anunciaram nesta quarta-feira que uso de máscaras a jogadores reservas e membros da comissão técnica não será mais obrigatório a partir da próxima rodada do Campeonato Alemão. A medida também será válida na Copa da Alemanha, nas segunda e terceira divisão alemã e na Bundesliga feminina.

O Campeonato Alemão foi a primeira grande liga na Europa a ser retomada depois da disseminação do coronavírus. Até hoje, 186.522 pessoas testaram positivo para a doença no país germânico, com 8.834 mortes confirmadas.#DFL und @DFB nehmen punktuelle Anpassungen am medizinisch-organisatorischen Konzept für den aktuellen Sonderspielbetrieb bis Saisonende vor. ⬇️ https://t.co/XYTIBz9bdB— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 10, 2020 E MAIS:Manhã do Mercado: Flamengo mira renovações, meia de saída do Santos, Real quer jovem francês...Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaVolante americano do Schalke 04 diz que não apoia Donald Trump e chama o presidente de 'racista'Resultado de julgamento do Manchester City por punição da Uefa será revelado em julhoSemifinais da Copa Itália ao vivo e de forma gratuita no DAZN E MAIS: