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Máscaras não são mais obrigatórias a jogadores reservas e comissão técnica na Alemanha

Decisão, tomada em conjunto por federação e liga alemã, foi comunicada nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 18:41

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 18:41

Crédito: MATTHIAS HANGST / AFP
A Federação Alemã de Futebol (DFB) e a liga de futebol profissional do país, a Bundesliga, anunciaram nesta quarta-feira que uso de máscaras a jogadores reservas e membros da comissão técnica não será mais obrigatório a partir da próxima rodada do Campeonato Alemão. A medida também será válida na Copa da Alemanha, nas segunda e terceira divisão alemã e na Bundesliga feminina.
Jogadores e funcionários que estiverem na arquibancada não precisarão usar a proteção, desde que respeitem uma distância de 1,5 metro entre si, segundo as entidades.
O Campeonato Alemão foi a primeira grande liga na Europa a ser retomada depois da disseminação do coronavírus. Até hoje, 186.522 pessoas testaram positivo para a doença no país germânico, com 8.834 mortes confirmadas.#DFL und @DFB nehmen punktuelle Anpassungen am medizinisch-organisatorischen Konzept für den aktuellen Sonderspielbetrieb bis Saisonende vor. ⬇️ https://t.co/XYTIBz9bdB— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 10, 2020 E MAIS:Manhã do Mercado: Flamengo mira renovações, meia de saída do Santos, Real quer jovem francês...Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaVolante americano do Schalke 04 diz que não apoia Donald Trump e chama o presidente de 'racista'Resultado de julgamento do Manchester City por punição da Uefa será revelado em julhoSemifinais da Copa Itália ao vivo e de forma gratuita no DAZN E MAIS:

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