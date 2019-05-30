Home
>
Futebol
>
Marcelo Salles: interino no Flamengo e rebaixado no Rio Branco

Marcelo Salles: interino no Flamengo e rebaixado no Rio Branco

Substituto imediato de Abel Braga no Rubro-Negro, "O Fera" foi um dos técnicos do Rio Branco, em 2013, quando o clube caiu no Capixabão