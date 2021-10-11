Marcelo no Fluminense? Possível retorno do lateral interessa ao clube e à torcida; relembre campanha

A semana começou com novidades em Laranjeiras. Nesta segunda-feira, um amigo de Marcelo, ex-Fluminense e lateral-esquerdo do Real Madrid, revelou que o jogador deseja retornar ao Brasil no fim do seu contrato com a equipe merengue. Revelado pelo Tricolor e querido pela torcida, a notícia animou torcedores mais uma vez. A informação foi dada primeiramente pelo site 'Yahoo! Esportes'.Em toda sua carreira, o lateral só vestiu três camisas: a do Fluminense, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Com o verde, branco e grená, Marcelo completou 40 jogos, entre 2005 e 2006. Em apenas uma temporada, chamou a atenção do clube espanhol e até hoje integra o elenco madridista. No entanto, desde a última perdeu espaço e amargou a reserva em diversos jogos. Com a saída iminente de Marcelo depois de 15 anos no Real, mas ainda durante esta temporada, tricolores se mobilizaram nas redes sociais para pedir o retorno do Moleque de Xerém às Laranjeiras. Nasceu, então, a #MarceloNoFlu, em maio de 2021. A campanha teve tanto impacto que, um mês depois, o presidente Mário Bittencourt se pronunciou sobre o possível retorno durante o 'Boteco Brahma Tricolor', programa de pré-jogo da FluTV.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro- O Marcelo é um jogador feito aqui, saiu direto para a Europa, temos excelente relação. Ele sabe que o Flu tem interesse em repatriá-lo, mas as notícias que tenho é que ele segue na Europa por mais um ano pelo menos por renovação de contrato - disse. De acordo com a notícia desta segunda-feira, a probabilidade é de que a extensão do contrato de Marcelo não ocorra. Em enquete virtual realizada pelo 'Marca', a maioria dos torcedores do clube não deseja a renovação do vínculo. Contudo, Mário Bittencourt já adiantou na época que deseja abrir negociações de acordo com a possibilidade financeira do Fluminense, que passa por período de recuperação financeira. - O Flu está sempre atento, temos que trabalhar dentro das condições financeiras. Foi o que o Fred aceitou, o Thiago sabe disso. As cifras são diferentes, mas também não fico criando expectativas a curto prazo. Ele só prometeu voltar para encerrar a carreira no Fluminense. O Marcelo é muito amigo do Marcão, já disse do desejo que ele volte, mas ainda está com a cabeça lá. Sem iludir, mas dizendo que estamos atentos. Se tivermos condições financeiras e eles quiserem aceitar no futuro, vamos trazer - completou. Apenas a possibilidade da volta de Marcelo ao Brasil já foi o suficiente para mexer com o imaginário dos tricolores. Ansiosos pela volta do craque, o nome de Marcelo foi um dos mais pesquisados no Google dentro do universo do Fluminense. Certeza ou não, a campanha pela volta do lateral pode ressurgir nos próximos dias, e animar.