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Marcelo Cabo admite jogo ruim do Vasco, mas ressalta pontos positivos: 'Sinto muita segurança na equipe'

Para o treinador, primeiro tempo diante do Botafogo foi o pior da temporada. Além disso, Cabo condenou a arbitragem na decisão da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 18:42

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 18:42

Crédito: Cabo conquistou seu primeiro título pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
Apesar da derrota por 1 a 0, para o Botafogo, no tempo regulamentar, o Vasco se consagrou campeão da Taça Rio, graças a brilhante atuação de Vanderlei, que agarrou todas as cobranças botafoguenses nas penalidades. Em entrevista coletiva ao término da decisão, o técnico Marcelo Cabo reconheceu que o Cruz-Maltino foi mal na partida, porém, reforçou a confiança que tem na equipe para o decorrer da temporada. Além disso, o treinador fez questão de criticar a arbitragem, em relação a uma suposta falta não marcada em Vanderlei, no gol do Glorioso.
> Veja quando será a estreia do Vasco na Série B- Eu acho que foi nosso pior primeiro tempo. Entendo que não jogamos bem no início, muito desatentos com as chegadas do adversário. O Botafogo com intensidade maior e marcação pressão, conseguiu surtir efeito. Nós não entendemos como sair deste jogo, e não estava funcionando nossa estratégia. Então, eu tentei corrigir na parada técnica trocando Léo Jabá de lado, mas também não teve efeito. Mas no segundo tempo com as modificações, até o gol a gente foi melhor do que o Botafogo - disse o treinador, sobre o péssimo início de jogo do Vasco.
Além disso, Marcelo Cabo criticou a arbitragem da partida, em mais de uma ocasião na coletiva. Para o técnico vascaíno, o juiz do jogo errou feio em não marcar uma suposta falta de Navarro em Vanderlei, justamente no lance que originou o gol de Gilvan a favor do Glorioso. O técnico analisou também a melhora do Vasco após as substituições no segundo tempo.
- Mais uma vez o árbitro interfere no nosso resultado com um erro crasso, porque foi muita falta no Vanderlei. Depois, com as substituições o time melhorou bastante, mas depois do gol do Botafogo nós descontrolamos, por isso coloquei o Rômulo, para tentar consertar nosso posicionamento. Então, nós voltamos a melhorar um pouco no final do segundo tempo.
Outro ponto abordado na entrevista, foram os treinamentos do Vasco em caso de disputa de pênaltis contra o Alvinegro. Assim como Vanderlei, o treinador do Cruz-Maltino exaltou o trabalho dos preparadores de goleiro que estudaram os scouts da equipe adversária.
- A gente sabia que o jogo poderia ir para os pênaltis. Não entendo quando dizem que pênalti é sorte, porque pênalti é competência. Então, tenho que parabenizar nossos preparadores de goleiros, que estudaram muito o Botafogo. O Vanderlei também acertou todos os cantos. Foi uma final de 180 minutos. Fomos muito competentes. Vi o trabalho da preparação de goleiro, do goleiro, falei que era só converter os pênaltis que o Vanderlei nos daria a taça. Parabenizar não só o Vanderlei, mas todo o nosso grupo. Em relação aos pontos positivos em meio a uma atuação abaixo da equipe cruz-matina, o técnico reforçou a confiança que tem no grupo. Para Cabo, o trabalho que vem sendo feito nesta temporada é positivo e, agora, o foco será totalmente na Copa do Brasil e Série B.
- Eu sinto hoje muita segurança na equipe. Uma equipe que foi bem nos três primeiros meses. Se voltarmos lá atrás e pensarmos que tivemos o fim do Brasileirão em uma quinta e já iniciamos no final de semana. Fomos progredindo e evoluindo e eu posso dizer que temos um time bem definido para a competição. Claro que vamos oscilar, nenhum time vai deixar de oscilar, mas basta trabalhar para continuar evoluindo. Tivemos a sorte de pegar um clássico contra o Botafogo, um time que também vai jogar a competição para saber o que teremos pela frente. Estou muito seguro com a minha equipe. Agora é virar a página e focar na Série B e na Copa do Brasil.
CONFIRA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA
Estreia na Série B
- É um adversário que vem de uma ascensão muito grande (Operário-PR), campeão da Série D e da Série C, chegou a Série B e se estabilizou. Tem um treinador jovem e muito competente. Estamos estudando e analisando. Eles têm números muitos bons nesse início de temporada. É uma equipe muito consistente. Estamos estudando bastante para enfrentar essa equipe no próximo sábado. E vamos em busca da vitória para presentear a nossa torcida como fizemos hoje.
Objetivo da Taça Rio visando a Série B
- Como eu sempre falei, usamos a Taça Rio para preparar a equipe para a sequência da temporada. E conquistar a Taça Rio contra uma equipe histórica, dentro de São Januário, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. E mensurar também o que vamos encontrar. Nós vamos encontrar o Botafogo mais duas vezes na sequência. E eu tenho certeza que se o árbitro não tivesse errado, não perderíamos o jogo de hoje. Temos que tirar lições e aproveitar o que foi feito de positivo ou negativo desses 180 minutos. E o mais importante foi como terminou, com o Vasco conquistando a Taça Rio.
A Taça Rio não tem muito peso para o vencedor e significa, na verdade, o 5º lugar do Campeonato Carioca. É um prêmio de consolação para quem foi eliminado precocemente do Estadual. De qualquer forma, o torneio foi usado por Vasco e Botafogo como uma espécie de teste final para a disputa da Série B do Brasileirão, que terá início no fim deste mês. Agora, os rivais terão uma semana para acertar os últimos detalhes antes da estreia na principal competição da temporada.
Mensagem para a torcida
O que eu passo para torcida é tranquilidade. Oscilações vão acontecer durante a temporada. Basta corrigir e evoluir. O que passo é tranquilidade, não podemos rasgar tudo que fizemos até agora por causa do primeiro tempo. Faremos bons jogos e vamos em busca da Copa do Brasil e da maior competição que é a Série B, onde vamos buscar o acesso. Finalizamos com a conquista da Taça Rio, que o Vasco é o maior detentor. Qualquer competição que o Vasco entrar ele vai entrar para sair vencedor.
PRÓXIMO DESAFIO
Após a conquista da Taça Rio, o Vasco concentra todas as suas atenções para a estreia na Série B. Assim, na primeira rodada, que será no próximo dia 28, às 11h (de Brasília), o Cruz-Maltino encara o Operário-PR, em São Januário.

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