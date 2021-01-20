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futebol

Manchester City vence o Aston Villa e cola na briga pela liderança do Inglês

Com a vitória, equipe de Pep Guardiola encosta nos líderes, Manchester United e Leicester, mesmo com um jogo a menos...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 17:04
Crédito: AFP
Nesta quarta-feira, o Manchester City recebeu no Eithad Stadium o Aston Villa. Liderados por Jack Grealish, a equipe visitante conseguiu ter o seu destaque no gol e na zaga, com o goleiro Emiliano Martínez sendo destaque. Ainda assim, quem foi melhor na partida do Inglês foram os jogadores Bernardo Silva e Gundogan, autores dos gols do City na vitória por 2 a 0.
O City de Guardiola vai assumir a liderança? Veja a tabelaPRESSÃO DO CITYO Manchester City teve o domínio da primeira etapa, oferecendo um perigo maior ao Aston Villa. A equipe da casa conseguiu ter mais a posse de bola, e finalizou mais vezes. Ainda assim, não foi o suficiente para abrir o placar no Eithad Stadium.
VILLA SE FECHACom o City buscando o ataque, sobrou ao Aston Villa bloquear as tentativas de seu adversário. O time de Dean Smith soube se defender bem, fechando a zaga para permitir que o goleiro Emiliano Martínez não tivesse tanto trabalho. Com treze finalizações, o Manchester City achou o gol apenas três vezes, com o arqueiro do Villa defendendo em todas as ocasiões.
GOLAÇOBernando Silva foi quem abriu o placar para o City. Após receber a bola de Rodri, o jogador português acertou um belo chute para o gol, sem chances para Emiliano Martínez fazer mais uma defesa. O gol foi o primeiro de Bernando na atual temporada do Campeonato Inglês, e o jogador já soma doze jogos na competição.
FECHANDO O PLACARCom a vitória consideravelmente complicada sendo administrada pelo Manchester City, clube que pressionou o adversário durante todo o tempo, mas que custou para abrir o placar, uma última chance de encerrar as chances do Aston Villa. Com um pênalti aos 45 do segundo tempo, Gundogan marcou o seu, e fechou o 2 a 0 para o time da casa.
SEQUÊNCIAO Manchester City enfrenta o Cheltenham Town pela FA Cup neste sábado, às 14:30h (de Brasília), pela quarta fase da competição. O Aston Villa, por sua vez, entra em campo também no sábado, mas pelo Campeonato Inglês. A equipe de Birmingham recebe o Newcastle em partida adiada da 11ª rodada da Premier League, às 17h (de Brasília).

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