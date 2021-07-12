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futebol

Manchester City informa que Griezmann não está nos planos

Barcelona tenta abrir espaço na folha salarial em busca da renovação com Lionel Messi...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 13:44

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:44

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Manchester City informou ao Barcelona que Griezmann não está nos planos do clube nesta janela de transferências, segundo o "Manchester Evening News". As informações indicam que os ingleses buscam outro perfil para o ataque, como os de Haaland e Harry Kane.Por conta da saída de Aguero e a insegurança com relação a Gabriel Jesus, Pep Guardiola busca um goleador. Porém, tanto o centroavante do Dortmund quanto o do Tottenham estão sob contratos e devem ser alvos apenas em 2022.
Nas últimas semanas, Barcelona e os Citizens estão em contato por diversas razões. Nestas conversas, o atual vice-campeão da Champions League deixou claro que não tem como objetivo contratar o francês de 30 anos para a próxima temporada.
Por outro lado, os culés tentam se desfazer de algumas peças do elenco com o objetivo de abrir espaço na folha salarial. Entende-se que somente desta forma, o clube catalão poderia enquadrar as exigências salariais de Lionel Messi em um novo contrato.

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