Manchester City informa que Griezmann não está nos planos

O Manchester City informou ao Barcelona que Griezmann não está nos planos do clube nesta janela de transferências, segundo o "Manchester Evening News". As informações indicam que os ingleses buscam outro perfil para o ataque, como os de Haaland e Harry Kane.Por conta da saída de Aguero e a insegurança com relação a Gabriel Jesus, Pep Guardiola busca um goleador. Porém, tanto o centroavante do Dortmund quanto o do Tottenham estão sob contratos e devem ser alvos apenas em 2022.
Nas últimas semanas, Barcelona e os Citizens estão em contato por diversas razões. Nestas conversas, o atual vice-campeão da Champions League deixou claro que não tem como objetivo contratar o francês de 30 anos para a próxima temporada.
Por outro lado, os culés tentam se desfazer de algumas peças do elenco com o objetivo de abrir espaço na folha salarial. Entende-se que somente desta forma, o clube catalão poderia enquadrar as exigências salariais de Lionel Messi em um novo contrato.