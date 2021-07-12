Manchester City informa que Griezmann não está nos planos

O Manchester City informou ao Barcelona que Griezmann não está nos planos do clube nesta janela de transferências, segundo o "Manchester Evening News". As informações indicam que os ingleses buscam outro perfil para o ataque, como os de Haaland e Harry Kane.Por conta da saída de Aguero e a insegurança com relação a Gabriel Jesus, Pep Guardiola busca um goleador. Porém, tanto o centroavante do Dortmund quanto o do Tottenham estão sob contratos e devem ser alvos apenas em 2022.