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  • Lukaku diz que volta por ‘trabalho inacabado’ no Chelsea há 10 anos; confira a entrevista
futebol

Lukaku diz que volta por ‘trabalho inacabado’ no Chelsea há 10 anos; confira a entrevista

Atacante belga volta ao clube inglês ao deixar a Inter de Milão 10 anos após sua primeira passagem pelo Stamford Bridge...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 15:11
Romelu Lukaku, grande reforço do Chelsea nesta janela de transferências, falou em entrevista à TV oficial do clube inglês sobre o seu retorno ao time dez anos depois de sua saída. O atacante ex-Inter de Mião assinou contrato até 2026 com os Blues.

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