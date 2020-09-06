Luccas Claro lamenta postura do Fluminense após virada do São Paulo: 'A gente apavorou um pouquinho'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

No duelo entre tricolores, o paulista levou a melhor e venceu por 3 a 1. O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, mas levou a virada com apenas 8 minutos da segunda etapa. Após a partida, o zagueiro Luccas Claro lamentou a desatenção da equipe e admitiu que os jogadores sentiram a reação 'relâmpago' do adversário.

- Desatenção num escanteio, a gente sabia que eles usam muita a jogada de primeiro pau. Infelizmente tomamos o gol. Isso deu confiança a eles, nossa equipe recuou, o que não pode acontecer. A gente apavorou um pouquinho. Pro próximo jogo não muda nada - disse o zagueiro.