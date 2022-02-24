Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Livro oficial do Atlético sobre conquistas de 2021 tem pré-venda prorrogada

'O Brasil é do Galo!' conta com fotografias, crônicas, depoimentos e fichas técnicas de todos os jogos da campanha. Os primeiros 3 mil exemplares serão numerados e personalizados...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:54
O livro "O Brasil é do Galo!", produto licenciado pelo Clube Atlético Mineiro que será lançado em março em parceria com a editora Onze Cultural, teve a sua pré-venda prorrogada até o próximo dia 13.
Em grande formato, capa dura, 264 páginas e mais de 300 fotografias, a obra de autoria de Caio Ducca e Emmerson Maurilio, membros do Centro Atleticano de Memória, resgata memórias emocionantes da Massa no ano de 2021, um dos mais especiais da história do Galo.
Os primeiros 3 mil exemplares vendidos serão numerados e personalizados com o nome do comprador ou de quem ele deseja homenagear. A pré-venda tem frete grátis para todo o Brasil. Até o momento, mais da metade do estoque da edição limitada já foi vendida.
- É uma honra e uma grande responsabilidade para a editora Onze publicar essa obra que fará cada atleticano reviver as emoções das conquistas do Galo em 2021 - disse Marco Piovan, fundador da Onze Cultural.
A publicação conta com uma campanha de pré-venda exclusiva, criada pela editora Onze Cultural na plataforma Kickante. Para garantir o seu exemplar, acesse: https://nova.kickante.com.br/pre-venda-coletiva/livro-o-brasil-e-do-galo-atletico-bicampeao-brasileiro.
A produção conta com fotografias, crônicas, depoimentos e fichas técnicas de todos os jogos da campanha. A temporada ficou marcada pelas conquistas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, pela goleada sobre o Athletico Paranaense na decisão da Copa do Brasil e pela campanha até a semifinal da Libertadores.
As comemorações da torcida seguem a todo vapor em 2022, já que o Atlético acaba de conquistar a Supercopa do Brasil, ao derrotar o Flamengo nos pênaltis.
Crédito: Livro"OBrasilédoGalo!"contaahistóriadacampanhadesucessoem2021(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados