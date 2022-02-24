Livro oficial do Atlético sobre conquistas de 2021 tem pré-venda prorrogada

O livro "O Brasil é do Galo!", produto licenciado pelo Clube Atlético Mineiro que será lançado em março em parceria com a editora Onze Cultural, teve a sua pré-venda prorrogada até o próximo dia 13.

Em grande formato, capa dura, 264 páginas e mais de 300 fotografias, a obra de autoria de Caio Ducca e Emmerson Maurilio, membros do Centro Atleticano de Memória, resgata memórias emocionantes da Massa no ano de 2021, um dos mais especiais da história do Galo.

Os primeiros 3 mil exemplares vendidos serão numerados e personalizados com o nome do comprador ou de quem ele deseja homenagear. A pré-venda tem frete grátis para todo o Brasil. Até o momento, mais da metade do estoque da edição limitada já foi vendida.

- É uma honra e uma grande responsabilidade para a editora Onze publicar essa obra que fará cada atleticano reviver as emoções das conquistas do Galo em 2021 - disse Marco Piovan, fundador da Onze Cultural.

A publicação conta com uma campanha de pré-venda exclusiva, criada pela editora Onze Cultural na plataforma Kickante. Para garantir o seu exemplar, acesse: https://nova.kickante.com.br/pre-venda-coletiva/livro-o-brasil-e-do-galo-atletico-bicampeao-brasileiro.

A produção conta com fotografias, crônicas, depoimentos e fichas técnicas de todos os jogos da campanha. A temporada ficou marcada pelas conquistas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, pela goleada sobre o Athletico Paranaense na decisão da Copa do Brasil e pela campanha até a semifinal da Libertadores.

As comemorações da torcida seguem a todo vapor em 2022, já que o Atlético acaba de conquistar a Supercopa do Brasil, ao derrotar o Flamengo nos pênaltis.