Cofre cheio

Lista dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial tem 3 brasileiros

Valores equivalem a soma de salário, bônus e contratos de publicidade

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 19:36

Jose Ricardo Medeiros

A tradicional revista France Football divulgou em sua última edição a lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Craque argentino, Messi ocupa o topo do ranking com vencimentos de € 130 milhões (cerca de R$ 561 milhões) por ano. o total equivale a soma de salário, bônus e contratos de publicidade.  Na segunda colocação aparece o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, que recebe  € 113 milhões (R$ 487,7 milhões). O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, completa o pódio com € 91,5 milhões (R$ 394,9 milhões). 
Messi é o jogador de futebol mais bem pago do mundo Crédito: Barcelona/Divulgação
Confira a lista dos salários mais altos do mundo da bola 
1. Messi - Barcelona - € 130 milhões (R$ 561 milhões)
2. Cristiano Ronaldo  - Juventus - € 113 milhões (R$ 487,7 milhões)
3. Neymar  - Paris Saint-Germain - € 91,5 milhões (R$ 394,9 milhões)
4. Griezmann  - Atlético de Madrid - € 44 milhões (R$ 189,9 milhões)
5. Bale - Real Madrid - € 40,2 milhões (R$ 173,5 milhões)
6. Iniesta - Vissel Kobe - € 33 milhões (R$ 142,4 milhões)
7. Alexis Sánchez - Manchester United - € 30,7 milhões (R$ 132,5 milhões)
8. Philippe Coutinho  - Barcelona - € 30 milhões (R$ 129,5 milhões)
9. Lavezzi - Hebei Fortune - € 28,3 milhões (R$ 122,1 milhões)
10. Suárez  - Barcelona - € 28 milhões (R$ 120,9 milhões)
11. Piqué - Barcelona - € 27 milhões (R$ 116,5 milhões)
12. Kroos - Real Madrid - € 26,3 milhões (R$ 113,5 milhões)
13. Özil - Arsenal - € 25,8 milhões (R$ 111,4 milhões)
14. Mbappé - Paris Saint-Germain - € 25 milhões (R$ 107,9 milhões)
15. Oscar - Shanghai SIPG - € 24,3 milhões (R$ 104,9 milhões)
16. Agüero - Manchester City - € 24,3 milhões (R$ 104,9 milhões)
17. De Bruyne - Manchester City - € 23,5 milhões (R$ 101,4 milhões)
18. Hulk - Shanghai SIPG - € 23,4 milhões (R$ 101 milhões)
19. Pogba - Manchester United - € 23,3 milhões (R$ 100,6 milhões)
20. Sergio Ramos - Real Madrid - € 23 milhões (R$ 99,3 milhões)

