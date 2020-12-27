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Brasileirão

Lento, Fla empata com Fortaleza após pênalti perdido por escorregão

Em um jogo de poucas emoções e que ficou marcado por um pênalti perdido por Pedro, os times ficaram no empate em 0 a 0, na Arena Castelão. Com o resultado, o rubro-negro perdeu a oportunidade de colar no líder São Paulo e caiu para a terceira colocação

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 23:01
Pedro perdeu pênalti após escorregar, no jogo entre Flamengo e Fortaleza
Pedro perdeu pênalti após escorregar, no jogo entre Flamengo e Fortaleza Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo
Em um jogo de poucas emoções e que ficou marcado por um pênalti perdido por Pedro após escorregão, Fortaleza e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0, na noite do sábado (26), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro perdeu a oportunidade de colar no líder São Paulo e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Atlético-MG.

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O Fortaleza, por sua vez, não conseguiu se desvencilhar da zona de rebaixamento e em caso de vitórias de Bahia e Vasco amanhã, o time cearense ficará bem próximo dela.
Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo lento e ruim tecnicamente. O time rubro-negro teve mais posse de bola, porém teve muita dificuldade de furar o bloqueio dos cearenses. Já o time tricolor tinha a proposta do contra-ataque, mas faltou velocidade para pegar os cariocas de surpresa.

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Aos 38 minutos do primeiro tempo, Pedro fez uma linda jogada, quando recebeu dentro da área, deu um lençol em Jackson e sofreu pênalti. Na cobrança, porém, ele escorregou, acabou tocando com os dois pés na bola e a penalidade foi cancelada, dando tiro de meta para o Fortaleza.
No segundo tempo, Bruno Henrique também escorreu numa conclusão e ficou revoltado com o gramado da Arena Castelão, arrancando tufos da grama.

FICHA TÉCNICA

  • FORTALEZA: 
    Felipe Alves; Gabriel Dias (Mariano Vásquez), Paulão, Jackson e Carlinhos; Ronald (Derley), Felipe, João Paulo (Osvaldo), Tinga e David (Wellington Paulista); Romarinho (Bergson). T.: Marcelo Chamusca
  • FLAMENGO:
    Hugo Souza; Isla (João Lucas), Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão (Diego), Gérson, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta (Pepê); Bruno Henrique e Pedro. T.: Rogério Ceni.
  • Local: Castelão, Fortaleza (CE)
  • Hora: 19h deste sábado (26) (horário de Brasília)
  • Juiz: Rafael Traci (Fifa/SC)
  • Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)
  • Cartões amarelos: Jackson, Ronald, Carlinhos (FOR); Isla, Renê, Vitinho (FLA)
  • Cartões vermelhos: Nenhum

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