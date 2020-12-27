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futebol

Pedro comenta pênalti perdido em empate do Flamengo: 'Gramado prejudicou'

O atacante foi o responsável pelos melhores chances do Rubro-Negro no 0 a 0 com o Fortaleza, neste sábado, no Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 21:03

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 21:03

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo empatou sem gols diante do Fortaleza, neste sábado, e em partida de poucas emoções dos dois lados, o atacante Pedro foi o principal responsável por elas. No primeiro tempo, o camisa 21 sofreu um pênalti, mas escorregou e desperdiçou a cobrança. Após o intervalo, Felipe Alves fez grande defesa e segurou o 0 a 0. O artilheiro explicou os lances e lamentou o resultado.
- Gramado prejudicou (no pênalti), acabei escorregando. Não esperava, ninguém espera, mas sei da minha responsabilidade ali na hora da cobrança. No segundo lance o goleiro foi bem, abafou meu chute. Ainda tem muitos jogos, vamos fazer de tudo para vencer esse campeonato - afirmou Pedro ao Premiere, antes de completar:
- Foi um resultado ruim. Queríamos a vitórias, fizemos de tudo mas não conseguimos.

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