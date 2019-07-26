Home
Leitores de A Gazeta têm desconto para Vasco x CSA no Kleber Andrade

Basta recortar o selo, que vai ser publicado a partir deste sábado (27), para ter direito à meia-entrada

Publicado em 26 de julho de 2019 às 20:49

 - Atualizado há 6 anos

Marcos Júnior comemora gol em amistoso entre Vasco e Rio Branco, no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

Embalado no retorno do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta ao Kleber Andrade, em Cariacica, dia 4 de agosto, às 19h, desta vez para enfrentar o CSA. Para este jogo, o jornal A Gazeta terá promoção com selo-desconto. Basta o leitor recortar o selo publicado a partir deste sábado (27) e apresentar na hora da compra do ingresso em um dos pontos físicos.

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

> Estádio Kleber Andrade vai receber Vasco x CSA pelo Brasileirão

Ingressos

Os ingressos já estão à venda por R$ 60,00 e R$ 120 (inteira) no www.meubilhete.com. A venda nos pontos físicos espalhados pelo Estado começa no sábado (27).

Amistoso entre Vasco e Rio Branco, no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

A torcida do Vasco irá ocupar os setores A, C e D. O setor B será de torcida mista, enquanto o setor B1 está reservado aos torcedores do CSA. Têm direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos. A gratuidade é para crianças de até 2 anos.

> Vasco vence o Rio Branco sem dificuldades no Kleber Andrade

Vasco x CSA

Data: 4 de agosto

Local: Kleber Andrade, em Cariacica

Horário: 19h

Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México, Centro de Vila Velha e Guarapari), Maverick (Shopping Mestre Álvaro), Vettor Esportes (Cachoeiro de Itapemirim), Lance Esportes (Castelo), Lixo Esportes (Linhares), Acesso VIP (Shopping Vitória), Libanesa Homem (Praia do Canto), Casa do Torcedor (Masterplace Mall) e www.meubilhete.com

