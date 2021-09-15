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futebol

Leicester x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

Em um dos jogos mais aguardados de toda a fase de grupos da competição, ingleses e italianos medem forças no King Power Stadium. Partida é válida pelo Grupo C...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 13:43
Crédito: MIKE EGERTON, CARLO HERMANN / AFP
Chegou a hora da bola rolar pela Europa League. E em um dos jogos mais aguardados de toda a fase de grupos, Leicester e Napoli se enfrentam logo na estreia da competição. A partida acontece no King Power Stadium, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília).LEICESTERDepois de boas campanhas recentemente a nível nacional, o Leicester tenta dar um passo para fora do Reino Unido desta vez. Com a conquista da Premier League em 2016 e a FA Cup na temporada passada, o grande objetivo desta vez é ser campeão continental.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
NAPOLIBuscando reviver seus anos dourados, o Napoli foi atrás de um técnico que conhece bem a competição. Campeão em 2019 com o Chelsea, Maurizio Sarri conhece o caminho rumo ao título da Liga Europa. Para este jogo, porém, ele não deverá ter o atacante Lorenzo Insigne, principal nome napolitano.
+ Messi melhor que CR7: saiba quais são os 22 jogadores mais fortes do FIFA 22FICHA TÉCNICA
Leicester x NapoliLiga EuropaGrupo C - 1ª Rodada​Data e horário: 16/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Tiago Martins (POR)Assistentes: Luis Campos (POR) e Bruno Alves Jesus (POR)Transmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Söyüncü e Bertrand; Albrighton, Tielemans, Ndidi e Barnes; Daka e Vardy.
Desfalques: Justin, Mendy e Fofana (lesionados).
NAPOLI (Técnico: Maurizio Sarri)Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Malcuit; Anguissa, Elmas e Fabián Ruiz; Politano, Osimhen e Lozano.
Desfalques: Meret, Ghoulam, Demme, Lobotka e Mertens (lesionados); Insigne e Mário Rui (dúvidas).

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