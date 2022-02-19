Leeds x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida da Premier League, o campeonato nacional mais disputado do Velho Continente. Neste domingo, o Manchester United de Cristiano Ronaldo visita o Leeds United, pela 26ª rodada. O jogo acontece no Elland Road, às 11h (de Brasília).LEEDSBrigando na parte de baixo da tabela, o Leeds tenta ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento para não voltar à Championship. Atualmente, o time de Marcelo Bielsa tem 23 pontos, seis a mais que o Norwich, que abre o grupo das equipes que caem para a segunda divisão.
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MANCHESTER UNNITEDDe volta ao G-4 da Premier League, o Manchester United não quer mais largar a posição para garantir vaga na próxima edição da Champions League. Liderados por Cristiano Ronaldo, os Diabos Vermelhos têm dois pontos a mais que o West Ham, o quinto colocado.
+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016FICHA TÉCNICA
Leeds x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês26ª RodadaData e horário: 20/02/2022, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Elland Road, em Leeds (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Lee Betts e Neil DaviesTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Struijk e Junior Firpo; Forshaw, Koch, Harrison, Rodrigo e Raphinha; Daniel James.
Desfalques: Bamford, Kalvin Phillips e Liam Cooper (lesionados); Junior Firpo, Dallas e Cresswell (dúvidas).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane (Lindelöf), Maguire e Luke Shaw; Bruno Fernandes, McTominay e Pogba; Rashford, Cristiano Ronaldo e Sancho.
Desfalques: Cavani (lesionado); Varane, Matic e Bailly (dúvidas); Greenwood (afastado).