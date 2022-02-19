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Leeds x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes fazem duelo de opostos neste domingo, na casa do time branco, lutando por diferentes objetivos. Clube de Bielsa briga embaixo, enquanto Red Devils estão no G-4...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 10:36
A bola vai rolar para mais uma partida da Premier League, o campeonato nacional mais disputado do Velho Continente. Neste domingo, o Manchester United de Cristiano Ronaldo visita o Leeds United, pela 26ª rodada. O jogo acontece no Elland Road, às 11h (de Brasília).LEEDSBrigando na parte de baixo da tabela, o Leeds tenta ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento para não voltar à Championship. Atualmente, o time de Marcelo Bielsa tem 23 pontos, seis a mais que o Norwich, que abre o grupo das equipes que caem para a segunda divisão.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER UNNITEDDe volta ao G-4 da Premier League, o Manchester United não quer mais largar a posição para garantir vaga na próxima edição da Champions League. Liderados por Cristiano Ronaldo, os Diabos Vermelhos têm dois pontos a mais que o West Ham, o quinto colocado.
+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016FICHA TÉCNICA
Leeds x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês26ª Rodada​Data e horário: 20/02/2022, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Elland Road, em Leeds (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Lee Betts e Neil DaviesTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Struijk e Junior Firpo; Forshaw, Koch, Harrison, Rodrigo e Raphinha; Daniel James.
Desfalques: Bamford, Kalvin Phillips e Liam Cooper (lesionados); Junior Firpo, Dallas e Cresswell (dúvidas).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane (Lindelöf), Maguire e Luke Shaw; Bruno Fernandes, McTominay e Pogba; Rashford, Cristiano Ronaldo e Sancho.
Desfalques: Cavani (lesionado); Varane, Matic e Bailly (dúvidas); Greenwood (afastado).
Crédito: ManchesterUnitedgoleouoLeedspor5a1naprimeirarodadadoCampeonatoInglês(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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