Leeds x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida da Premier League, o campeonato nacional mais disputado do Velho Continente. Neste domingo, o Manchester United de Cristiano Ronaldo visita o Leeds United, pela 26ª rodada. O jogo acontece no Elland Road, às 11h (de Brasília).LEEDSBrigando na parte de baixo da tabela, o Leeds tenta ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento para não voltar à Championship. Atualmente, o time de Marcelo Bielsa tem 23 pontos, seis a mais que o Norwich, que abre o grupo das equipes que caem para a segunda divisão.