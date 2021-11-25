Leandro projeta futuro da temporada do sub-17 do São Paulo: 'O ano não acabou'

O sub-17 do São Paulo vive uma temporada de altos e baixos. Após o vice-campeonato da Copa do Brasil para o Flamengo, o Tricolor agora tem o foco no Campeonato Paulista, em busca da classificação para a próxima fase. O goleiro Leandro, capitão e um dos líderes da equipe, falou sobre essa fase do Tricolor Paulista e projetou o futuro da temporada.
- Com a Copa do Brasil rolando, acredito que nossa concentração era mais baixa em relação ao Paulista. Depois da perda do título da Copa do Brasil, a conversa era de que o ano não acabou - disse o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo.
O Tricolor encerrou o primeiro turno da segunda fase do Paulista com apenas um ponto e a última posição do Grupo 8. O Batatais liderava com 9, seguido por Flamengo (4) e Brasilis (2). Hoje, a equipe do técnico Menta tem uma situação mais favorável. O grupo tem o Batatais com 9, seguido pelo São Paulo (7), Flamengo (7) e Brasilis (5).
- Sabíamos que a nossa situação era muito complicada, mas conversamos que iríamos fazer de tudo para se classificar. As duas vitórias seguidas e os outros resultados do grupo fizeram a gente ganhar confiança e não tenho dúvidas que vamos comemorar a classificação no sábado - finalizou Leandro.