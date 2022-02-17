Lázaro nega ter sido consultado sobre novo técnico para o Corinthians: 'Estamos envolvidos com o dia a dia'

Mesmo com as três vitórias consecutivas no comando do Corinthians e o 100% de aproveitamento nas oportunidades em que assumiu o clube interinamente, Fernando Lázaro nega ter sido consultado pela direotria corintiana na busca por um novo treinador. A efetivação de Lázaro está fora de cogitação, e até mesmo o próprio profissional não vislumbra essa oportunidade no momento. Mas nem mesmo uma conversa sobre o tema com o 'núcleo duro' corintiano houve, pelo menos é o que garantiu Fernando em entrevista coletiva após a vitória do Timão sobre o São Bernardo por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão.

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O interino afirma que o clube é grande e possui departamentos específicos para auxiliar nessa busca por um novo técnico, e também apontou que está focado no trabalho do cotidiano.

- O clube além de ter uma estrutura grande e com diversas áreas, que tem muita capacidade. A gente acaba estando muito envolvido com o dia a dia de treinamentos e tudo que envolve o jogo. A diretoria segue tocando com a estrutura que o clube tem. O departamento de observações auxilia nessas questões - disse o treinador.

E o foco no dia a dia também foi a justifiatica usada por Lázaro ao dizer que não pensou ainda na característica principal para o futuro profissional que comandará o Timão.

- Não parei para pensar nisso. Estou bastante ocupado com outras coisas e estou muito confiante na decisão que a diretoria tomar. Eles tem totais condições e uma boa leitura para entender o que é o melhor para esse grupo. Nao faz parte da minha atribuição ao momento.

São cinco jogos do Timão sob o comando de Fernando Lázaro, todos eles com o profissional como interino, no total sáo cinco vitórias, com 17 gols marcados e apenas três sofridos.