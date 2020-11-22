Laércio torce o tornozelo e se torna dúvida do Santos para Libertadores

Crédito: Reprodução/Dugout

O zagueiro do Santos Laércio é dúvida para o confronto diante da LDU (EQU), nesta terça-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores, em Quito. O jogador torceu o tornozelo direito no fim do primeiro da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO elenco do Peixe permanecerá na capital paranaense, onde treinará neste domingo (22), e depois viajará para o Equador. O Alvinegro já não terá Luan Peres, titular da função, acometido pela Covid-19. Lucas Veríssimo, recuperado do coronavírus, viajou para o Paraná, mas foi preservado. O defensor poderá ser utilizado pela contra a LDU. Além dele, Luiz Felipe, que atuou os 90 minutos contra o Furacão, Alex Nascimento, que entrou no lugar de Laércio, e Wagner Leonardo, que foi improvisado na lateral-esquerda nos últimos dois jogos, são opções para a zaga.