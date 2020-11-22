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futebol

Laércio torce o tornozelo e se torna dúvida do Santos para Libertadores

Defensor será avaliado e pode ser cortado da viagem para Quito, onde o Peixe enfrenta a LDU, nesta terça-feira (24), pelas oitavas de final do torneio continental...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 22:04

LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 22:04
Crédito: Reprodução/Dugout
O zagueiro do Santos Laércio é dúvida para o confronto diante da LDU (EQU), nesta terça-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores, em Quito. O jogador torceu o tornozelo direito no fim do primeiro da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO elenco do Peixe permanecerá na capital paranaense, onde treinará neste domingo (22), e depois viajará para o Equador. O Alvinegro já não terá Luan Peres, titular da função, acometido pela Covid-19. Lucas Veríssimo, recuperado do coronavírus, viajou para o Paraná, mas foi preservado. O defensor poderá ser utilizado pela contra a LDU. Além dele, Luiz Felipe, que atuou os 90 minutos contra o Furacão, Alex Nascimento, que entrou no lugar de Laércio, e Wagner Leonardo, que foi improvisado na lateral-esquerda nos últimos dois jogos, são opções para a zaga.
Contratado pelo Santos em setembro, após se destacar pelo Campeonato Gaúcho, onde foi vice-campeão, pelo Caxias, o zagueiro precisou aguardar um mês para ser oficializado, já que foi registrado nos poucos dias entre o pagamento da dívida que o Alvinegro tinha com o Hamburgo (ALE), por conta do não pagamento pela contratação de Cléber Reis, atualmente emprestado a Ponte Preta, em 2017, e o início da validade da ação da Fifa de banimento de transações pela inadimplência com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), pelo "calote" na contratação de Soteldo e Felipe Aguilar, vendido em março ao Athletico-PR.

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