Kleber Andrade vai receber Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão Feminino

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 02:00
- Atualizado há 6 anos
Depois de ser palco da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Corinthians, o Kleber Andrade vai sediar outra partida decisiva entre os dois clubes. No próximo domingo (08), às 14h, o estádio em Cariacica, no Espírito Santo, vai receber o jogo da ida das semifinais do Brasileirão Feminino. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira.
O jogo da volta está marcado para o dia 15 de setembro, no Parque São Jorge, em São Paulo. De acordo com o regulamento do Brasileiro Feminino, não existe vantagem na fase semifinal. Em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga para a decisão será nas cobranças de pênaltis.
O duelo de ida das semifinais será o segundo entre Flamengo e Corinthians, no Brasileiro deste ano. Pela 13ª rodada, os clubes se enfrentaram no Pacaembu e o Timão levou a melhor: 1 a 0, gol de Giovanna.
O clássico no Espírito Santo vai contar com duas jogadoras formadas no futebol capixaba. A atacante Ana Carla defende as cores do Flamengo e a meia Gabi Zanotti é uma das estrelas do time do Corinthians.
