Kleber Andrade vai receber Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão Feminino

Partida será válida pelo jogo de ida da semifinal da competição nacional e terá duas jogadoras capixabas em campo

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 02:00 - Atualizado há 6 anos

Depois de ser palco da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Corinthians, o Kleber Andrade vai sediar outra partida decisiva entre os dois clubes. No próximo domingo (08), às 14h, o estádio em Cariacica, no Espírito Santo, vai receber o jogo da ida das semifinais do Brasileirão Feminino. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira.

Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

O jogo da volta está marcado para o dia 15 de setembro, no Parque São Jorge, em São Paulo. De acordo com o regulamento do Brasileiro Feminino, não existe vantagem na fase semifinal. Em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga para a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O duelo de ida das semifinais será o segundo entre Flamengo e Corinthians, no Brasileiro deste ano. Pela 13ª rodada, os clubes se enfrentaram no Pacaembu e o Timão levou a melhor: 1 a 0, gol de Giovanna.

O clássico no Espírito Santo vai contar com duas jogadoras formadas no futebol capixaba. A atacante Ana Carla defende as cores do Flamengo e a meia Gabi Zanotti é uma das estrelas do time do Corinthians.

