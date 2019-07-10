Futebol

Kleber Andrade vai receber 16 jogos do Mundial Sub-17

Serão 12 partidas da primeira fase, duas de oitavas de final e mais duas nas quartas de final

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:29 - Atualizado há 6 anos

A Fifa confirmou no início da tarde desta quarta-feira (10) que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber 16 jogos do Mundial Sub-17. Serão 12 partidas da primeira fase, duas de oitavas de final e mais duas nas quartas de final.

O Kleber Andrade será inspecionado amanhã por representantes da Fifa e da CBF. Crédito: G1

As datas também já foram definidas. Os jogos da fase inicial serão realizados nos dias 27, 28, 30 e 31 de outubro e nos dias 02 e 03 de novembro. As oitavas de final acontecem no dia 07 de novembro, e as quartas de final no dia 10. Sempre dois jogos por dia.

O estádio Bezerrão, em Brasília, receberá a partida de abertura dia 26 de outubro. Além do Brasil, também estão na competição Austrália, Japão, Coreia do Sul, Tajiquistão, Angola, Camarões, Nigéria, Senegal, Canadá, Haiti, México, EUA, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, França, Hungria, Itália, Holanda e Espanha. O sorteio das chaves acontecerá na sede da FIFA, em Zurique, nesta sexta-feira (11) às 15h.

Chefe de torneios e eventos Fifa, Colin Smith acredita que o Brasil foi uma excelente escolha para a realização da competição. "Com sua grande paixão pelo futebol e uma vasta experiência na organização de eventos esportivos de nível mundial, estou convencido de que o Brasil e a Associação Brasileira de Futebol (CBF) serão anfitriãs fantásticas da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA deste ano. Acredito que os quatro estádios selecionados ofereçam o tamanho e as instalações corretas para esta competição, e estamos muito animados para levar este emocionante torneio para locais que nunca abrigaram um evento da FIFA antes. Graças à excelente cooperação e contribuição da CBF e do Comitê Organizador Local, tenho certeza de que poderemos fornecer a todas as equipes, torcedores e autoridades as melhores condições possíveis".









Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta