Kleber Andrade e possíveis CTs recebem vistoria para Mundial Sub-17

A comitiva analisou as condições do estádio, além de avaliar quatro possíveis Centros de Treinamento: Engenheiro Araripe, Salvador Costa, Aest e Aert

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:26 - Atualizado há 6 anos

Mundial Sub-17: a Federação de Futebol do Espírito Santo recebeu o grupo do Comitê Organizador Local para visitas técnicas no Kleber Andrade Crédito: FES/Divulgação

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quinta-feira (18), o grupo do Comitê Organizador Local (COL) para visitas técnicas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, local onde serão realizados os jogos do Mundial Sub-17. A comitiva da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) analisaram as condições da praça esportiva para o evento.

A visita, que tem como objetivo principal analisar todas as áreas do estádio, foi avaliada como positiva pelo diretor geral da competição, Agberto Guimarães: “Essa segunda visita é para que a gente defina todas as áreas operacionais, os fluxos de entrada e saída e, obviamente, o que precisa ser reformado para atender a competição no nível que a Fifa espera e os atletas merecem. Eu diria que o Kleber Andrade, hoje, esteja 75% pronto para receber o campeonato. O restante são áreas que a gente precisa reformar ou adaptar para atender as necessidades específicas desse campeonato”, frisou.



O secretário de esportes, Júnior Abreu, aprovou a visita e fez questão de ressaltar a importância que a competição terá para o Espírito Santo. “Recebemos diversos elogios do pessoal sobre a estrutura do estádio e as melhorias que estão previstas para os próximos meses. Sabemos que, além da importância para o esporte, a Copa do Mundo sub-17 vai favorecer também o turismo, economia e dar visibilidade ao nosso Estado durante todo esse período. É um momento histórico para o esporte capixaba!”, disse.

Avaliação dos campos

Além do Kleber Andrade, a comitiva visitou também quatro possíveis Centros de Treinamento que receberão seleções em suas instalações: Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica; Salvador Costa, em Vitória; Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), em Manguinhos, e Associação Esportiva e Recreativa de Tubarão (Aert), em Bairro de Fátima, ambos na Serra.

Mundial Sub-17: a Federação de Futebol do Espírito Santo recebeu o grupo do Comitê Organizador Local para visitas técnicas no Kleber Andrade, inclusive para a avaliação dos gramados em potenciais centros de treinamento Crédito: FES/Divulgação

“A grande vantagem competitiva do Kleber Andrade é o seu gramado, reconhecido assim por muitos. Além disso, no Kleber Andrade a comitiva está vendo questão de camarote, rede elétrica e outras melhorias. As melhorias nos demais gramados está sendo avaliada e nosso objetivo também é pleitear o máximo de retorno para Vitória e Deportiva, por estarem cedendo suas praças esportivas para o evento”, ressaltou o presidente da Federação de Futebol, Gustavo Vieira.

O gerente geral da competição, Thiago Jannuzzi, também deu detalhes do que está sendo avaliado: “Especialistas em gramado estão fazendo todas às avaliações técnicas da qualidade dos campos para observar a utilização dos mesmos durante a competição. São avaliados todos os detalhes técnicos que formam um campo de futebol, como sistema de drenagem, irrigação, nivelamento e cobertura de grama, níveis de tração, umidade e altura de corte. Depois, baseado nesta análise será emitido um relatório de diagnóstico de cada campo”, pontuou.

Jogos

O Klebão será o único estádio do Sudeste a receber os jogos da Copa. Serão 16 partidas, 12 na fase de grupos, duas nas oitavas e outras duas nas quartas de final. Dentre as seleções que jogarão no Estado estão Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos e Holanda. A partida inaugural no estádio será no dia 27 de outubro, domingo, entre Estados Unidos e Senegal.

Confira abaixo a lista dos jogos:

27 de outubro (domingo) - Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda

28 de outubro (segunda-feira) - Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões

30 de outubro (quarta-feira) - Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda

31 de outubro (quinta-feira) - Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões

02 de novembro (sábado) - Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão

03 de novembro (domingo) - Argentina x Tajiquistão e Ilhas Salomão x México

