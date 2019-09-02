Tá Chegando

Kleber Andrade atende ao padrão Fifa para a Copa do Mundo Sub17

Comitê Organizador Local garante que estádio está apto a receber a competição internacional

O Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber 16 partidas do Mundial Sub-17, que acontece de 26 de outubro a 17 de novembro. Para se certificar que a principal praça esportiva do Espírito Santo está em condições de receber a competição internacional, a Fifa, por meio do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo sub-17 realizou uma inspeção no estádio, na manhã desta segunda-feira (09). De acordo com o gerente geral de competição, Thiago Januzzi, o estádio está apto para atender delegações e público.

Kleber Andrade atende ao padrão Fifa para a Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

A estrutura está muito boa. A gente sempre foi muito bem recebido aqui, e toda a estrutura já nos atende. As adequações vão trazer mais conforto ainda, tanto para as delegações quanto para o torcedor que vem para as partidas Thiago Januzzi, gerente geral de competição da Copa do Mundo Sub-17 •

Thiago Januzzi, Gerente Geral de Competição do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo sub-17 Crédito: Vitor Jubini

O estádio ainda passa por uma

, mas a Secretaria de Esportes garante que os últimos ajustes já estarão prontos para o início da competição, e o clima de otimismo tem tomado conta de todos. Inclusive, Januzzi destacou que não só o estádio, mas as instalações para locais de treinamentos e hotéis foram aprovadas pelas delegações.

"A gente realizou, nessa última semana, o seminário das equipes em Brasília. Logo após o seminário, as delegações foram visitar os hotéis e os locais de treino em cada uma das cidades, e também os estádios. A impressão foi positiva de todas elas."

Os primeiros jogos que acontecem no Klebão são Estados Unidos e Senegal, e Japão e Holanda, ambos no dia 27 de outubro. Por regulamento, as delegações devem chegar às cidades-sede pelo menos com quatro dias de antecedência para a primeira partida. Entretanto é provável que as seleções se antecipem para realizar aclimatação. Thiago Januzzi esclarece que todas essas seleções podem passar por todos os centros de treinamentos selecionados pela Fifa na Grande Vitória.

"Não existe um local exclusivo. Em cada uma das cidades-sede existem locais de treinamentos que são designados para todas as delegações. Há um sistema de rodízio. Todas as seleções que estiverem na cidade vão passar por todos os locais de treinamento que estiverem a disposição delas", pontuou.









