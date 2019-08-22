Home
Justiça nega pedido de Najila para desarquivar investigação contra Neymar

Na avaliação da juíza, o representante de Najila tentava rediscutir provas já analisadas e confirmou que o arquivamento determinado no dia 12 deste mês era fundamentado