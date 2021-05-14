Justiça nega pedido de Miguel por liberação antecipada do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O meia Miguel teve sua primeira derrota na tentativa de rescindir o contrato com o Fluminense na Justiça. O pedido de liberação antecipada foi negado pela juíza Maíra Automare, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A decisão é do dia 10 de maio e veio à tona na noite de quinta-feira inicialmente pelo site "Saudações Tricolores".

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No despacho, a juíza argumentou que indeferiu a liminar porque é necessária a apreciação do mérito, já que rescisão indireta é justamente o objetivo da demanda da ação. Além disso, a magistrada questionou o segredo de Justiça pedido pelo jogador, que terá 15 dias para apresentar mais fatos e justificar a necessidade de sigilo.

No processo, Miguel alega atraso de cerca de um ano no pagamento de um reajuste salarial previsto em contrato, além de não recolhimento de parcelas do FGTS. O contrato com o Fluminense é válido até 3 de junho de 2022 e ele não vai ao CT Carlos Castilho desde que moveu a ação.

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