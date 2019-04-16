Home
>
Futebol
>
Justiça Desportiva nega pedido do Rio Branco e Real é mantido na final

Justiça Desportiva nega pedido do Rio Branco e Real é mantido na final

Com a negação, o Real Noroeste está confirmado na decisão do Capixabão diante do Vitória. Primeira partida da final acontece neste sábado, no Kleber Andrade