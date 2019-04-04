Home
Justiça decreta prisão preventiva de torcedores uruguaios por briga

Gianfranco Steffano, Dennis Oscar Viega Gonzalez e Fernando Segundo Carreño Tucce foram enquadrados no crime de lesão corporal com risco de morte