Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico de drogas

Justiça aumenta pena de ex-presidente da Desportiva, preso por tráfico

A decisão é da 1ª Turma do TRF2; as penas máximas que eram de nove anos e cinco meses de prisão, passaram para 21 anos e quatro meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 21:38

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 21:38

Edney Costa, presidente eleito da Desportiva Crédito: Foto: Eduardo Dias/ Arquivo A Gazeta
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) aumentou as penas do ex-presidente da Desportiva Ferroviária, Edney Costa, e de outros seis réus presos em dezembro de 2017 por um esquema de tráfico de cocaína entre o porto de Vitória e Portugal.  Os 253 kg de cocaína estavam escondidos em um contêiner no meio de sacas de milho, em um galpão em Vila Velha. A prisão de Costa, por exemplo, passou para 21 anos e quatro meses.
Em decisão unânime, a 1ª Turma do TRF2 reconheceu que, além do tráfico de entorpecentes, eles cometeram associação para o tráfico. Foi isso que fez com que as penas máximas subissem de nove anos e cinco meses de prisão e multa, para 21 anos e quatro meses de prisão e multa.
O TRF2 concordou com a tese do Ministério Público Federal (MPF) de que o episódio que os levou à prisão em flagrante não foi isolado. Além de passar a condená-los por associação ao tráfico, o Tribunal retirou uma atenuante de pena.
Para o MPF na 2ª Região (RJ/ES), os réus vinham se dedicando ao tráfico de entorpecentes, principalmente diante da complexidade do esquema, da quantidade de droga escondida, do envolvimento de muitos na operacionalização da logística portuária e dos altos custos do crime.

Veja Também

Operação no ES prende suspeitos de abastecer o tráfico de armas em Itararé

Mulher pode ter sido morta por denunciar tráfico de drogas em Vila Velha

Grupo especial da polícia vai caçar chefes do tráfico e assassinos no ES

As investigações revelaram ainda, que os réus receberam e guardaram grande quantidade de cocaína e colocaram no contêiner após a violação do lacre e substituição por um lacre falsificado.
Na avaliação do MPF, os vínculos entre os réus permitem comprovar a estabilidade, o que é requisito da associação para o tráfico.
Em seu recurso, o MPF-ES destacou ainda elementos como a quantidade de droga (mais de 250 kg), a logística complexa da operação de tráfico transnacional por duas vias, o conhecimento de rotas pretéritas para o tráfico, a preferência pelo transporte marítimo, a presença de financiador, a divisão de tarefas e a existência de recebedores da droga para distribuir na Europa.
A reportagem  tentou, mas ainda não conseguiu contato com a defesa de Edney Costa.
Com informações G1 ES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados