Mulher pode ter sido morta por denunciar tráfico de drogas em Vila Velha

Ezequiel, suspeito de matar Lucia Costa Dutra, é preso no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O assassinato de Lucia Costa Dutra, de 55 anos, em agosto deste ano em Vila Velha , pode ter sido motivado por denúncias feitas pela vítima sobre a movimentação do tráfico no bairro Alvorada, segundo informações da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM) . Um dos indícios que levaram a polícia a levantar a hipótese foi uma pixação encontrada na casa de Lucia, feita após o crime, em que foi escrito X9, termo utilizado para apontar quem delata ocorrências criminosas.

Suspeito de matar mulher e chefiar tráfico em Alvorada é preso no Rio Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um dos suspeitos de matar Lucia e chefiar o tráfico no bairro Alvorada, Ezequiel Schimitt Dias, de 29 anos, foi preso no Rio de Janeiro na última quinta-feira (12). Segundo a delegada Raffaella Almeida, os investigados acreditavam que a vítima estaria trazendo prejuízos à organização. Foram vários derrames no grupo, então acreditaram que ela passava informações para a Polícia. A prisão de Ezequiel foi um recado nosso de que não iremos tolerar que mais pessoas que contribuem com as investigações policiais sejam mortas, afirmou.

Também suspeitas de participação no crime, outras três pessoas haviam sido detidas anteriormente, sendo dois adolescentes, que seriam os executores do homicídio, e um maior de idade, José Roberto Toledo Perna, de 31 anos.

SUSPEITO DETIDO TRABALHAVA COMO MOTORISTA DE VAN NO RIO

Uma equipe da DHPM do Espírito Santo foi deslocada para a capital fluminense na última semana, já que as investigações apontavam que Ezequiel, vulgo Kel, teria ido para o município após a prisão de José Roberto, conhecido como Perna, também preso pelo assassinato de Lucia, em outubro deste ano. No Rio de Janeiro, a prisão de Kel foi realizada na subida do morro do Dendê, com auxílio da polícia carioca. No momento da prisão, ele portava documento falso e trabalhava como motorista de van. O mandado de prisão de Ezequiel é temporário.

RELEMBRE O CASO

No dia 18 de agosto deste ano, Lucia Costa Dutra foi encontrada morta dentro da casa onde morava, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A residência dela estava aberta quando os policiais chegaram. O corpo da vítima estava na cozinha, com 20 perfurações causadas por disparos de arma de fogo.