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Crime em Vila Velha

Mulher pode ter sido morta por denunciar tráfico de drogas em Vila Velha

Um dos indícios que levaram a polícia a levantar a hipótese foi o fato de ter sido encontrada uma pixação na casa de Lucia, feita após o crime, em que foi escrito X9, termo utilizado para apontar quem delata ocorrências criminosas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 19:14

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 19:14

Ezequiel, suspeito de matar Lucia Costa Dutra, é preso no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O assassinato de Lucia Costa Dutra, de 55 anos, em agosto deste ano em Vila Velha, pode ter sido motivado por denúncias feitas pela vítima sobre a movimentação do tráfico no bairro Alvorada, segundo informações da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM). Um dos indícios que levaram a polícia a levantar a hipótese foi uma pixação encontrada na casa de Lucia, feita após o crime, em que foi escrito X9, termo utilizado para apontar quem delata ocorrências criminosas.
Suspeito de matar mulher e chefiar tráfico em Alvorada é preso no Rio Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um dos suspeitos de matar Lucia e chefiar o tráfico no bairro Alvorada, Ezequiel Schimitt Dias, de 29 anos, foi preso no Rio de Janeiro na última quinta-feira (12). Segundo a delegada Raffaella Almeida, os investigados acreditavam que a vítima estaria trazendo prejuízos à organização. Foram vários derrames no grupo, então acreditaram que ela passava informações para a Polícia. A prisão de Ezequiel foi um recado nosso de que não iremos tolerar que mais pessoas que contribuem com as investigações policiais sejam mortas, afirmou.
Também suspeitas de participação no crime, outras três pessoas haviam sido detidas anteriormente, sendo dois adolescentes, que seriam os executores do homicídio, e um maior de idade, José Roberto Toledo Perna, de 31 anos.

SUSPEITO DETIDO TRABALHAVA COMO MOTORISTA DE VAN NO RIO

Uma equipe da DHPM do Espírito Santo foi deslocada para a capital fluminense na última semana, já que as investigações apontavam que Ezequiel, vulgo Kel, teria ido para o município após a prisão de José Roberto, conhecido como Perna, também preso pelo assassinato de Lucia, em outubro deste ano. No Rio de Janeiro, a prisão de Kel foi realizada na subida do morro do Dendê, com auxílio da polícia carioca. No momento da prisão, ele portava documento falso e trabalhava como motorista de van. O mandado de prisão de Ezequiel é temporário.

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RELEMBRE O CASO

No dia 18 de agosto deste ano, Lucia Costa Dutra foi encontrada morta dentro da casa onde morava, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A residência dela estava aberta quando os policiais chegaram. O corpo da vítima estava na cozinha, com 20 perfurações causadas por disparos de arma de fogo.
De acordo com a polícia, Lucia estaria tomando café da manhã, no momento em que foi assassinada, já que um copo de achocolatado foi encontrado em cima da mesa. Os dois cachorros de estimação dela também foram atingidos pelos tiros. Um deles morreu ainda no local e o outro foi resgatado pelo Centro de Zoonoses do município.

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