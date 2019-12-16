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Investigação

Homem é suspeito de atirar em genro após briga por terreno em Viana

Segundo a polícia, o homem levou um tiro de cartucheira. Ele está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O sogro fugiu após o crime e ninguém foi preso ainda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:48

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:48

Local onde o genro foi morto, em Viana Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 30 anos foi baleado no quintal da casa onde mora, no bairro Paraíso, em Viana, na noite deste domingo (15). O principal suspeito é o sogro dele, pois segundo vizinhos, os dois estavam discutindo minutos antes por causa de um terreno. Ninguém foi preso até o momento e o caso será investigado.
Vizinhos contaram que a vítima estava bebendo com um irmão e amigos quando o sogro chegou na casa, por volta das 19h. Foi quando os dois começaram a discutir.
Uma vizinha relatou que o sogro chegou contando uma história sobre um terreno, mas o genro disse que o relato seria mentira.

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"Eu tava dentro de casa me arrumando pra igreja quando eu escutei a menina falando 'pai, pai, pelo amor de Deus não faz isso'. Aí o sogro foi lá em cima, buscou a arma e começou a atirar no genro. Quando meu vizinho foi lá ver o que tava acontecendo, o genro tava baleado no quintal. Chamamos o Samu, mas chegaram quatro viaturas e socorreram", disse.
Segundo a polícia, o homem levou um tiro de cartucheira. Ele está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O sogro fugiu após o crime e ninguém foi preso ainda.
O caso será investigado por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quem tiver alguma informação, pode denunciar anonimamente pelo Disque-denúncia 181.
Com informações de G1 ES

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