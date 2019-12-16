Homem é suspeito de atirar em genro após briga por terreno em Viana

Local onde o genro foi morto, em Viana Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem de 30 anos foi baleado no quintal da casa onde mora, no bairro Paraíso, em Viana , na noite deste domingo (15). O principal suspeito é o sogro dele, pois segundo vizinhos, os dois estavam discutindo minutos antes por causa de um terreno. Ninguém foi preso até o momento e o caso será investigado.

Vizinhos contaram que a vítima estava bebendo com um irmão e amigos quando o sogro chegou na casa, por volta das 19h. Foi quando os dois começaram a discutir.

Uma vizinha relatou que o sogro chegou contando uma história sobre um terreno, mas o genro disse que o relato seria mentira.

"Eu tava dentro de casa me arrumando pra igreja quando eu escutei a menina falando 'pai, pai, pelo amor de Deus não faz isso'. Aí o sogro foi lá em cima, buscou a arma e começou a atirar no genro. Quando meu vizinho foi lá ver o que tava acontecendo, o genro tava baleado no quintal. Chamamos o Samu, mas chegaram quatro viaturas e socorreram", disse.

Segundo a polícia, o homem levou um tiro de cartucheira. Ele está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha . O sogro fugiu após o crime e ninguém foi preso ainda.

O caso será investigado por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quem tiver alguma informação, pode denunciar anonimamente pelo Disque-denúncia 181.