Grupo especial da polícia vai caçar chefes do tráfico e assassinos no ES

Secretário de Segurança Roberto Sá Crédito: Vitor Jubini

Uma portaria publicada nesta sexta-feira (13) pelo governo do Estado criou o Grupo Integrado de Operações de Segurança Pública (Giosp), que vai reunir representantes das polícias Civil, Militar, Rodoviária e Federal, mais a Secretaria da Justiça, para fechar o cerco aos chefões do tráfico e assassinos no Espírito Santo. A equipe, composta por 20 pessoas da área de inteligência, tem como finalidade combater a chamada "criminalidade violenta".

Embora já houvesse troca de informações entre esses agentes antes da criação do Giosp, o secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), Roberto Sá, destaca que, ao se juntarem em um mesmo espaço, a expectativa é otimizar o trabalho com o compartilhamento das informações necessárias para determinar investigações, operações e prisões.

Your browser does not support the audio element. Grupo especial da polícia vai caçar chefes do tráfico e assassinos

Ele diz que o trabalho do grupo não será operacional, mas de inteligência, e com foco em um tipo de crime mais organizado. As polícias vão manter sua atuação de investigação e repressão das atividades criminosas do dia a dia, enquanto o grupo terá como foco identificar as organizações, os mandantes, os chefões de crimes como tráfico de drogas, armas e homicídios.

"A ideia é que a gente possa monitorar os riscos e faça, de fragmentos de informações a construção de evidências, que proporcione a antecipação de alguns eventos críticos, como, por exemplo, disputas entre bairros e rebeliões", ressalta Roberto Sá.

O secretário observa que a informação é um elemento precioso em segurança pública, e ela será analisada e compartilhada pelo grupo, que não vai se ater "aos crimes de varejo, mas buscar sempre o segundo andar", nas palavras dele. "Vamos investigar quem proporciona a atividade criminosa. Tem alguém lavando dinheiro, comprando arma, alguém que está estimulando uma disputa territorial? Serão essas pessoas e atividades o foco da atuação do Giosp", aponta.