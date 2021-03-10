Juliano está motivado de que 2021 será um grande ano para ele e para o Caxias

Titular e capitão do Caxias, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube gaúcho. Segundo o jogador, a meta é continuar construindo uma história na agremiação e o próprio atleta se diz motivado para atingir os objetivos.- Estou construindo uma história aqui no clube e espero continuar ajudando o grupo dentro e fora de campo para atingirmos nossos objetivos ao longo da temporada. Estou muito motivado e focado nisso - afirmou o volante.