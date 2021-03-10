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futebol

Juliano está motivado de que 2021 será um grande ano para ele e para o Caxias

Experiente volante acredita no potencial da equipe gaúcha e diz que podem chegar longe nas competições que irão disputar na  atual temporada...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 15:23
Crédito: (Divulgação/Caxias
Titular e capitão do Caxias, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube gaúcho. Segundo o jogador, a meta é continuar construindo uma história na agremiação e o próprio atleta se diz motivado para atingir os objetivos.- Estou construindo uma história aqui no clube e espero continuar ajudando o grupo dentro e fora de campo para atingirmos nossos objetivos ao longo da temporada. Estou muito motivado e focado nisso - afirmou o volante.
Juliano elogiou o elenco grená montado para a temporada e espera grandes conquistas em 2021, além de títulos para o clube.- Temos um ótimo elenco, competitivo, forte e que tem tudo para fazer uma grande temporada. Vamos lutar muito para que esse ano seja especial - completou.

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