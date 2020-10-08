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futebol

Jovem do Fluminense entra em lista das 60 joias nascidas em 2003

Metinho é congolês e chamado de Pogbinha na base tricolor; relação é feita pelo jornal "The Guardian", da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 15:52

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:52

Crédito: Divulgação
O conceituado jornal "The Guardian" divulgou, nesta quinta-feira, a lista "Próxima Geração" de 2020, que traz uma série de joias sub-18 para se observar no mundo todo. O diário inglês destacou dois atletas de times do Brasil entre os 60 maiores talentos do futebol: Metinho, do Fluminense, e Bruno Gonçalves, do Red Bull Bragantino.
O meia do Flu nasceu no Congo em 2003 e mora no Brasil desde que tinha apenas um ano. Chamado de Pogbinha pelos torcedores pela semelhança física e as caaracterísitcas em campo, Abemly Meto Silu tem cidadania brasileira e o sonho de defender a Seleção.
Já o atacante do RB Bragantino, Bruno Gonçalves, é destacado pela participação na última Copa São Paulo, quando já defendia o time paulista, onde chegou em 2015.
Outros nomes como Talles Magno, Reinier, Rodrygo e Gerson também já figuraram nesta lista, além de jogadores agora com destaque no futebol mundial, como Haaland e De Ligt.

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