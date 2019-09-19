Home
>
Futebol
>
Jornal espanhol diz que Neymar paga R$ 50 mil de salários aos "parças"

Jornal espanhol diz que Neymar paga R$ 50 mil de salários aos "parças"

Os amigos próximos do craque brasileiro recebem salários astronômicos do astro do PSG e fazem parte do staff do jogador