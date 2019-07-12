Joel Santana mais perto de ser o novo técnico do Rio Branco

Publicado em 12 de julho de 2019 às 18:37
- Atualizado há 6 anos
Depois de um Capixabão com o atacante uruguaio Loco Abreu em seu elenco, o Rio Branco está próximo de anunciar mais um grande nome, desta vez para o comando na Copa Espírito Santo: trata-se do técnico Joel Santana, apelidado de "Papai Joel".
O carismático treinador de 70 anos, com passagens por Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bahia, entre outros, estava sem clube desde 2017, quando comandou o Boavista e o Black Gold Oil, clube da quinta divisão dos Estados Unidos.
Copa Espírito Santo
Na Copa Espírito Santo, o Rio Branco faz a sua estreia no dia 10 de agosto, quando enfrenta o Linhares no Kleber Andrade, às 15 horas.
