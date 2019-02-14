Home
>
Futebol
>
Jhonata Ventura apresenta melhora, mas quadro ainda requer cuidados

Jhonata Ventura apresenta melhora, mas quadro ainda requer cuidados

O capixaba, vítima do incêndio no Ninho do Urubu, está acordado e foi retirado da ventilação mecânica, mas segue no CTI