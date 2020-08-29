Jacupiense e Botafogo-PB empatam na abertura da 5ª rodada da Série C

Crédito: Renan Oliveira/Jacupiense

Em Pituaçu, Jacupiense e Botafogo-PB bem que tentaram, mas ficaram no empate por 1 a 1. Co o resultado, o time baiano é o quarto da chave A, com quatro pontos. O Belo é o oitavo, com dois pontos.Na próxima rodada, a Jacupiense encara o Paysandu, fora de casa. O Botafogo-PB mede forças com o Imperatriz-MA.

O jogo

O gol da etapa inicial foi do Botafogo-PB. Após levantamento na grande área, o goleiro afastou errado e Ramon aproveitou a sobra para dar vantagem ao Belo fora de casa.