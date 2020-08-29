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futebol

Jacupiense e Botafogo-PB empatam na abertura da 5ª rodada da Série C

Belo abriu o placar na etapa inicial, mas cedeu campo e viu o adversário sair com o empate...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 22:55

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 22:55
Crédito: Renan Oliveira/Jacupiense
Em Pituaçu, Jacupiense e Botafogo-PB bem que tentaram, mas ficaram no empate por 1 a 1. Co o resultado, o time baiano é o quarto da chave A, com quatro pontos. O Belo é o oitavo, com dois pontos.Na próxima rodada, a Jacupiense encara o Paysandu, fora de casa. O Botafogo-PB mede forças com o Imperatriz-MA.
O jogo
O gol da etapa inicial foi do Botafogo-PB. Após levantamento na grande área, o goleiro afastou errado e Ramon aproveitou a sobra para dar vantagem ao Belo fora de casa.
No segundo tempo, o time paraibano recuou demais e deu campo ao adversário, que cresceu dentro de campo e fez o gol ser questão de tempo. De tanto insistir, Rafael Bastos acertou uma linda falta e deixou tudo igual.

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