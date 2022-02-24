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Irmã de Lyanco, capixaba pede "socorro" para sair da Ucrânia

Influencer cristã, Lyarah Vojnovic está no país europeu com seus dois filhos e o marido Maycon, volante do Shakthar Donetsk

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2022 às 19:02
A capixaba Lyarah Vojnovic, esposa do volante Maycon, do Shakhtar Donetsk, pede ajuda ao Governo do Brasil para deixar a Ucrânia. Em vídeo publicado nas redes sociais, a influencer cristã relatou o clima de apreensão no país.
Depois de dias marcados por constantes ameaças, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu início a uma operação de invasão à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira. Com o anúncio oficial, a irmã do zagueiro capixaba Lyanco, do Southampton-ING, abandonou às pressas sua casa e deixou seus bens para trás. 
No vídeo, Lyarah afirma que está refugiada em um hotel e que a embaixada brasileira pediu para que permanecessem no local. No entanto, a influencer indica sensação de insegurança no ambiente designado pelo Shakthar, que está dando todo apoio a família do jogador.  "Peço ajuda, compartilhem. Que a gente possa ter uma resposta. E, não está tudo bem. Não está tudo bem",afirmou.

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Lyarah Vojnovic, esposa do volante Maycon, do Shakhtar Donetsk, com os filhos
Lyarah Vojnovic, esposa do volante Maycon, do Shakhtar Donetsk, com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram
Lyarah, Maycon, os dois filhos do casal e os pais do jogador seguem em Kiev à espera de ajuda para deixar o país. Ainda hoje, Maycon e outros 11 atletas brasileiros do Shakhtar Donetsk, além de Vitor Naum e Emerson Santana do Dynamo Kiev gravaram juntos um pedido de ajuda.
Sem conseguir dormir, o pai dos irmãos Lyanco e Lyarah, Marcelo Vojnovic, voltou a pedir ajuda ao governo para que a filha deixe o conflito iniciado na Ucrânia nas últimas horas.
"Agora, recorri à embaixada brasileira e eles falaram que não podem fazer nada. Existem várias famílias que não são só a nossa, que também estão suplicando por esse socorro das autoridades brasileiras. Todos estão lá a trabalho e precisamos de uma resposta", declarou em entrevista ao ge/es.

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