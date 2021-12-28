Internacional tenta quebrar seca de títulos sob comando de Alexander Medina

Anunciado como novo técnico do Internacional para 2022, Alexander Medina chega ao Beira-Rio com a missão de gerir o projeto do Colorado.

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Sem conquistar títulos desde 2016, a diretoria do Inter vê no Gauchão a grande chance de quebrar a seca de taças e recuperar a imagem de clube vencedor.

Um dos pontos que motiva torcida e cartolas é a situação do rival Grêmio, rebaixado para a Série B do futebol brasileiro.

Currículo Alexander Medina

Apesar de ter a sede por conquista, o Internacional trouxe um técnico que ainda não tem uma galeria grande de títulos.

Como técnico desde 2016, Medina conquistou duas taças com o Nacional (Intermédio e Clausura) e passou em branco no Talleres. Porém, o treinador ficou com o vice da Copa Argentina e chegou a brigar pelo último Campeonato Argentino.