Internacional perde série invicta como visitante no Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Após a queda na Libertadores da América, o Internacional sonhava com a recuperação diante do Athletico, na Arena da Baixada, o que não aconteceu.

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Em outra partida sem muitos fatos positivos, o Colorado foi superado por 2 a 1 e afundou o seu pé na crise.

Agora, o time de Aguirre e Cia aparece na preocupante 13ª colocação, com 14 pontos conquistados.

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Outro ponto negativo do Colorado na competição é que o time viu a sua invencibilidade de cinco jogos fora de casa ser interrompida.