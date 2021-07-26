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Internacional perde série invicta como visitante no Brasileirão

Nos últimos cinco jogos, o Colorado havia conquistado duas vitórias e três empates...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 17:27
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Após a queda na Libertadores da América, o Internacional sonhava com a recuperação diante do Athletico, na Arena da Baixada, o que não aconteceu.
+ Confira a classificação do Brasileirão no app do LANCE!
Em outra partida sem muitos fatos positivos, o Colorado foi superado por 2 a 1 e afundou o seu pé na crise.
Agora, o time de Aguirre e Cia aparece na preocupante 13ª colocação, com 14 pontos conquistados.
Visitante
Outro ponto negativo do Colorado na competição é que o time viu a sua invencibilidade de cinco jogos fora de casa ser interrompida.
Desde a goleada sofrida contra o Fortaleza, o Internacional disputou cinco partidas, com duas vitórias e três empates.

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