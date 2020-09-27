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Igor Gomes lamenta resultado no Beira-Rio: 'Não matamos o jogo'

Meio-campista do São Paulo ressaltou a atuação da equipe contra o Internacional, elogiou a postura do rival, mas lamentou chances perdidas pelo Tricolor na partida...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 21:18
Crédito: Jogador foi perseguido pelos marcadores do Internacional (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo ficou no empate, em 1 a 1, com o Internacional e se manteve na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, com um jogador a mais, o Tricolor pressionou o adversário, mas não conseguiu furar a retranca colorada no Beira-Rio. Na visão do meia Igor Gomes, o resultado em Porto Alegre não foi justo e a equipe do Morumbi merecia a vitória.
TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
- Acho que foi um resultado injusto. Propomos mais o jogo e ficamos boa parte do segundo tempo com um (jogador) a mais. Eles só se defenderam e se defenderam bem. Mérito deles. Colocamos nossa proposta em jogo e, infelizmente, não matamos o jogo. Acredito que apesar do resultado fizemos uma boa partida, mas tenho certeza que nosso time está muito chateado por não ter conseguido os três pontos. - pontuou o jogador.De fato, o São Paulo foi superior no segundo tempo. Afinal, a equipe treinada pelo técnico Fernando Diniz finalizou 18 vezes ao gol adversário contra apenas sete arremates da equipe da casa. No último lance da partida, o goleiro Marcelo Lomba ainda conseguiu fazer uma defesa de difícil execução em um chute de Daniel Alves e assegurou o empate no Rio Grande do Sul.
O resultado deixa o São Paulo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos ganhos. O Tricolor, no entanto, pode ser ultrapassado ainda nesta rodada por Flamengo, Palmeiras, Vasco e/ou Santos a depender dos resultados destas equipes.
O próximo desafio do Tricolor na temporada é contra o River Plate, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. Caso perca para a equipe argentina, o São Paulo estará eliminado do Grupo D com uma rodada de antecedência para o fim da fase de grupos. A partida será quarta, às 21h30, no Monumental de Nuñez.

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