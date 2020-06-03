Ibrahimovic volta à Itália e realizará exames para saber evolução da lesão

O atacante Zlatan Ibrahimovic voltou a Milão nesta quarta-feira, segundo informou a imprensa italiana, e será reavaliado após sofrer uma lesão na panturrilha direita em treino do Milan no último dia 25 de maio.

O sueco de 38 anos viajou para Estocolmo, no seu país natal, onde ficou enquanto estava se recuperando da lesão. Segundo informou o clube italiano na ocasião, o jogador só poderia ser reavaliado depois de 10 dias.

A expectativa é que o jogador volte a treinar com os companheiros rossoneros o mais rápido possível, visto que o Milan retorna ao Campeonato Italiano no dia 22 de junho, contra o Lecce.E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaZagueiro inglês revela medo de sair na rua por racismo nos EUA: 'Nunca me sinto 100% seguro'Tottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube E MAIS: