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futebol

Ibrahimovic volta à Itália e realizará exames para saber evolução da lesão

Jogador do Milan sofreu lesão muscular na panturrilha direita no dia 25 de maio e viajou para a Suécia enquanto não podia treinar com os demais companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 18:50

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:50

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O atacante Zlatan Ibrahimovic voltou a Milão nesta quarta-feira, segundo informou a imprensa italiana, e será reavaliado após sofrer uma lesão na panturrilha direita em treino do Milan no último dia 25 de maio.
O sueco de 38 anos viajou para Estocolmo, no seu país natal, onde ficou enquanto estava se recuperando da lesão. Segundo informou o clube italiano na ocasião, o jogador só poderia ser reavaliado depois de 10 dias.
A expectativa é que o jogador volte a treinar com os companheiros rossoneros o mais rápido possível, visto que o Milan retorna ao Campeonato Italiano no dia 22 de junho, contra o Lecce.E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaZagueiro inglês revela medo de sair na rua por racismo nos EUA: 'Nunca me sinto 100% seguro'Tottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube E MAIS:

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